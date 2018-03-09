Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

СМИ: Буффон собирается завершить карьеру в конце сезона

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Редакция информационного издания «Коррьере делла сера» отмечает, что Джанлуиджи Буффон, голкипер футбольного клуба «Ювентус», не собирается продолжать свою карьеру, когда закончится текущий сезон.

Раньше в средствах массовой информации отмечалось, что 40-летний футболист может принять участие в еще одном сезоне. Что касается самого Буффона, то он не раз сообщал о том, что может присоединиться к итальянской сборной, если его позовут в нее.

В прошлом году Буффон сообщил, что прекращает играть за сборную, когда его команда проиграла в матче со Швецией. В текущем сезоне итальянский голкипер участвовал в тринадцати матчах, в которых упустил девять мячей.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Неймар может пропустить игру с «Реалом» из-за полученной травмы ноги

Летчики отработали дозаправку в воздухе в небе над Крымом на экстремальной скорости

Команда Леброна обыграла команду Стефена в Матче всех звезд НБА

Россияне выбрали название для строящегося моста через Керченский пролив

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках