СМИ: Буффон собирается завершить карьеру в конце сезона

Редакция информационного издания «Коррьере делла сера» отмечает, что Джанлуиджи Буффон, голкипер футбольного клуба «Ювентус», не собирается продолжать свою карьеру, когда закончится текущий сезон.

Раньше в средствах массовой информации отмечалось, что 40-летний футболист может принять участие в еще одном сезоне. Что касается самого Буффона, то он не раз сообщал о том, что может присоединиться к итальянской сборной, если его позовут в нее.

В прошлом году Буффон сообщил, что прекращает играть за сборную, когда его команда проиграла в матче со Швецией. В текущем сезоне итальянский голкипер участвовал в тринадцати матчах, в которых упустил девять мячей.