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КОСМОС

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника

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категория: КОСМОС

Дмитрий Рогозин, российский вице-премьер, заявил, что ракета «Союз-СТ-Б», перевозившая спутники O3b, поднялась в воздух без каких-либо эксцессов. Запуск был совершен с космодрома, расположенного во Франции.

В своем сообщении в «Твиттере» Рогозин отметил, что все космические аппараты отделились от ракеты – старт прошел в штатном режиме.

Затем представители Arianespace на своей официальной страничке в Twitter заявили, что все спутники связи, находившиеся на «Союзе» были выведены на заданную траекторию. Их планируется использовать для реализации новейшей системы связи Европы, которая будет функционировать на средней орбите Земли.

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