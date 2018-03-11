Путин рассказал о «захвате» лайнера перед открытием Олимпиады в Сочи

Об этой истории стало известно совсем недавно, когда в Сети появился документальный фильм Андрея Кондрашова «Путин», в котором президент Российской Федерации раскрыл некоторые тайны из современной истории России.

В частности, в начале фильма он рассказал об инциденте, имевшем место в 2014 году, когда в Сочи открывались Олимпийские игры. Незадолго до открытия Олимпиады, когда президент вместе с членами МОК ехал в автобусе к стадиону, один из помощников передал ему телефон. На другом конце прозвучал взволнованный голос руководителя штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр, который сообщил президенту тревожную новость.

Он доложил, что террористы захватили следующий из Харькова в Стамбул самолёт и требуют направить его в Сочи. Уточнив у собеседника, какие могут быть предложения, Путин получил безапелляционный ответ – протокол безопасности обязывает сбить самолёт. Другого выбора у президента не было – он отдал приказ действовать согласно протоколу.

К счастью, столь решительные меры тогда не потребовались. Спустя несколько минут выяснилось, что террористов на борту нет. Бомба «появилась» из-за пьяной выходки одного из пассажиров, которого угомонили члены экипажа. Самолёт продолжил придерживаться первоначального курса и вскоре благополучно приземлился в Стамбуле.

Источник: Группа «Дмитрий Киселёв» в социальной сети «ВКонтакте»