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В ФОКУСЕ

Появилось видео обстрела в ДНР кортежа депутата Госдумы

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категория: В ФОКУСЕ

В Сети появилось видео обстрела кортежа депутата Государственной думы Алексея Журавлева. Инцидент произошёл на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. На ролике видно, как по обеим сторонам дороги, по которой едут автомобили, разрываются боевые снаряды.

Как стало известно со слов Татьяны Калегиной, помощницы депутата, под обстрел попали две машины. В одной находилась делегация от партии «Родина», а во второй – сотрудники новостного агентства News Front.

При этом Калегина отметила, что Алексей Журавлев не пострадал. По её словам водитель автомобиля с депутатом сразу же после начала обстрела вывел машину из опасной зоны.

Также известно, что депутат направлялся с гуманитарной миссией в авдеевскую промышленную зону. Обстрел Калегина назвала целенаправленным, вёлся он с украинской стороны.

Источник видео: Пятый канал.

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