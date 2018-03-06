Появилась запись переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой

В Сети появилась запись разговора пилотов экипажа АН-148 «Саратовских авиалиний», которая была сделана за несколько минут до авиакатастрофы.
Как передает источник расшифровки телеканал «78», из-за халатной ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев приборов скорости, датчики стали показывать разную скорость, что в результате и привело к катастрофе.
Ниже представлен диалог пилотов:
КВС: — Вверх! В-о-от.
ВП: — Сейчас-сейчас.
КВС: — А ты вни…
ВП: — Вообще фигня какая-то!
КВС: — Не, ну я так понял, ты хотел это (не договаривает). А ты наоборот — вниз.
ВП: — Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду всё остальное. Так, контролируем всё!
КВС: — Всё, всё хорошо.
ВП: — Всё, скорость нормализовалась.
При этом лайнер продолжал падать.
АВТОИНФОРМАТОР: — Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: — Оп-оп-оп… 390!
Эксперты считают, что именно в этот момент второй пилот совершил роковую ошибку.
КВС: — Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
АВТОИНФОРМАТОР: — Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: — Да потому что… что хорош п..*ть, 200 скорость, бл*** (нецензурно)!
КВС: — Высота! Высота! Высота!
АВТОИНФОРМАТОР: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: — Вверх!
АВТОИНФОРМАТОР: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: — Всё, п…ц*
Конец записи.
Напомним, 11 февраля в Подмосковье рухнул самолет Ан-148, на борту которого находилось 71 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли.