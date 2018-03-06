Появилась запись переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой

В Сети появилась запись разговора пилотов экипажа АН-148 «Саратовских авиалиний», которая была сделана за несколько минут до авиакатастрофы.

Как передает источник расшифровки телеканал «78», из-за халатной ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев приборов скорости, датчики стали показывать разную скорость, что в результате и привело к катастрофе.

Ниже представлен диалог пилотов:

КВС: — Вверх! В-о-от.

ВП: — Сейчас-сейчас.

КВС: — А ты вни…

ВП: — Вообще фигня какая-то!

КВС: — Не, ну я так понял, ты хотел это (не договаривает). А ты наоборот — вниз.

ВП: — Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду всё остальное. Так, контролируем всё!

КВС: — Всё, всё хорошо.

ВП: — Всё, скорость нормализовалась.

При этом лайнер продолжал падать.

АВТОИНФОРМАТОР: — Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: — Оп-оп-оп… 390!

Эксперты считают, что именно в этот момент второй пилот совершил роковую ошибку.

КВС: — Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: — Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: — Да потому что… что хорош п..*ть, 200 скорость, бл*** (нецензурно)!

КВС: — Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: — Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: — Всё, п…ц*

Конец записи.

Напомним, 11 февраля в Подмосковье рухнул самолет Ан-148, на борту которого находилось 71 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли.