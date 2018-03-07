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В ФОКУСЕ

Опубликовано видео встречи Путина с медведем

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категория: В ФОКУСЕ

В соцсети «Вконтакте» был опубликован ролик встречи российского президента Владимира Путина с медведем. Стоит отметить, что данный кадр вошел в документальный фильм «Миропорядок 2018». Встреча президента с медведем произошла в одном из российских регионов во время отдыха Путина.

На опубликованных кадрах видно, что Владимир Путин рыбачил на деревянном мосту. В это время камера повернулась левее, где по реке прогуливался бурый медведь.

Стоит отметить, что данные кадры идут в документальной ленте после того, как Путин рассказал о своем разговоре с Меланией Трамп на саммите G20 в Гамбурге. Глава государства сообщил, что одной из тем беседы была природа.

«Ну, конечно, как в таких случаях водится, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать», — отметил Владимир Путин.

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