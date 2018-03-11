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В ФОКУСЕ

Опубликовано видео скандальной выходки Ефремова во время спектакля в Самаре

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категория: В ФОКУСЕ

В Интернете появился ролик, на котором запечатлен инцидент, произошедший в самарском театре во время спектакля, где участвовал Михаил Ефремов. На кадрах видно как актер вступает в спор с самарцами и посылает их матом.

В определенный момент негодующий актер кричит со сцены, что они играют серьезный спектакль, а потому просит всех помолчать. Вернувшись к работе, он добавляет, что позабыл все свои фразы.

Несколько дней назад в социальных сетях начали появляться сообщения от жителей Самары, которые отметили, что сначала им пришлось ждать начала спектакля почти полчаса, а затем терпеть выходки пьяного Ефремова. В зале находился министр культуры региона, который назвал поведение актера «безобразием».

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