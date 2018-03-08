Онлайн шутер Warface

После того, как вы войдете в игру, вам предстоит создание персонажа из уже готовых скинов, а после того, как вы выберете внешность героя, ему необходимо дать имя и выставить на глобальную карту. Игра располагает четырьмя типами персонажей: медиками, штурмовиками, снайперами и инженерами. Толпы медиков будут пересекать карту и при помощи дробовиков пополнить запасы своих союзников. В случае смерти одного из союзников, медиками осуществляется его возвращение к жизни, для чего используются дефибрилляторы. Особенно стоит обратить внимание на кейсы варфейс, ведь они помогут вам получить преимущество перед врагами. Благодаря этому вы сможете проходить миссии быстрее. Ваши силы преумножатся, и вы в полной мере сможете насладиться прекрасным шутером. Благодаря кейсам вы позволите победить не только себе, но и всей команде.

Штурмовиками осуществляется поступательное перемещение и уничтожение всех вражеских сил, штурмовиками же осуществляется раздел имущества между союзниками. Штурмовики почти всегда использую в битвах пулеметы. Снайперами обеспечивается прикрытие штурмовиков, для чего они пользуются различными снайперскими винтовками. Инженерам приходится пересекать карту и расставлять мины. Враг, наткнувшийся на мину, тот час же погибает, за что вам начисляется очко, чем характеризуются все онлайн шутеры. Основным оружием инженеров являются автоматы.

Стоит отметить наличие режима PVE, который является новшеством онлайн шутеров, поскольку им предполагается ведение войны с искусственным интеллектом. С каждым днем, глобальная карта пополняется новыми миссиями, начало которых отмечается высадкой команды, прилетевшей на вертолете, к начальной точке. Проработка сюжетных миссий является очень качественной, обладая всем, что необходимо в современном шутере: перестрелкой на катерах, разваливающейся дамбой и т.п. На сегодняшний день, миссии в PVE очень немногочисленны, однако в этой игре режим PVP отшлифовали и он представлен 12 картами и 6 режимами. В режимах есть и обычные Deathmatch, предполагающее убийство всех врагов в течение отведенного времени, и возможность установки бомб.