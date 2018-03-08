Охранник имения Порошенко совершил самоубийство на посту

Украинское СМИ «Страна.ua» сообщило о гибели одного из охранников президента Укарины Петра Порошенко. Как говорится в сообщении, охранник во время несения службы совершил самоубийство. Инцидент случился 23 февраля текущего года, но стало известно, только лишь сейчас.

Журналистом удалось узнать имя и должность погибшего. Им являлся Сергей Галасюк, который занимал должность старшего сержанта особого назначения Национальной полиции. В день трагедии Галасюк прибыл на пост к президентскому дому, который находится в Конча-Заспе Обуховского района, сменив постового он зашел в сторожевую будку, где и покончил с собой.

Как отмечает источник, Сергей Галасюк ранее уже пытался совершить самоубийство, при этом он продолжал нести службу, а руководство никаких мер не предприняло.