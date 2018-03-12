Минобороны рассказало о скорой утилизации ракет «Сатана»

Юрий Борисов, замглавы Минобороны РФ, сообщил журналистам, что в скором будущем они начнут утилизировать межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода», которые за рубежом более известны под названием «Сатана». Они будут постепенно заменяться МБР «Сармат».

По словам заместителя, у РФ сейчас на вооружении стоят мощные тяжелые ракеты на жидкостном топливе, способные поднимать значительный груз и прозванные «Воеводой». Он добавил, что хоть они и обладают хорошими характеристики, однако технологии постоянно развиваются, поэтому это оружие уже устарело и совсем скоро оно будет заменено.

Промышленность России полностью готова к созданию нужного числа новых МБР, поэтому проблем с перевооружением не возникнет.