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КОСМОС

Маск планирует провести первое испытание «марсианского» корабля в 2019 году

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категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ

Илон Маск, руководитель SpaceX, отметил, что тестовый полет космического корабля, создаваемого для колонизации Красной планеты, будет совершен уже в будущем году. Он рассказал об этом на выставке, прошедшей в США.

По словам Маска, его компания уже трудится над постройкой межпланетного аппарата, который сможет осуществлять краткосрочные полеты в первые 6 месяцев 2019 года. Однако чуть позднее он добавил, что это не окончательные сроки, поэтому в будущем они вполне могут быть перенесены.

Первый космический грузовик будет отправлен на Марс уже через 4 года. Главной целью Маска является посадка на планете семян для создания условий, необходимых людям для развития колонии. Специально для этого компания разрабатывает многоразовую установку, которая рассчитана на путешествия между планетами. Один полет обойдется в несколько миллионов долларов.

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