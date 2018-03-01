Истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли испытания в Сирии

Официально подтверждена информация о том, что российские истребители модели Су-57 находились на территории Сирии. Об этом сообщил Сергей Шойгу, подтвердив тем самым появлявшиеся ранее сообщения о перебазировании самолётов.

Но при этом министр обороны добавил, что два боевых самолёта пробыли в Сирии недолго. Туда их отправляли на два дня, чтобы в полной мере испытать возможности истребителей. Также Шойгу уточнил, что он удивлен, что в Сети появились фотографии самолётов, ведь большую часть времени они находились в укрытии.

«Надеюсь, в этом году мы пройдём до конца цикл необходимых испытаний, что будет дополнительным сюрпризом для наших коллег», — добавил он.

Стоить напомнить, что ранее в интернете появились фотографии Су-57 на российской авиабазе в Сирии, сделанные израильским спутником.