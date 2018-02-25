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В ФОКУСЕ

Израильский спутник засек места базирования Су-57 в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

Информационное издание Haaretz сообщает, что спутник Израиля смог сфотографировать точное расположение российских самолетов Су-57 на авиабазе Хмеймим. На снимках демонстрируются два воздушных судна, расположенных неподалеку от ВПП аэродрома. Эти фото подтверждают наличие истребителей 5-го поколения РФ на Ближнем востоке.

По предварительным сведениям, у данных моделей еще не все функции работают должным образом. Скорее всего, Сирия окажется их тестовым полигоном.

Напоминаем, что Су-57 являются первыми истребителями 5-го поколения, созданными российскими конструкторами. Они обладают превосходной маневренностью, низкой заметностью и способностью переходить на сверхзвуковую скорость без использования форсажа. По многим параметрам, этот самолет сопоставим с F-35, находящимся на вооружении ВВС США.

Ранее мы писали о том, что в Сети было опубликовано видео посадки новейших истребителей Су-57 в Сирии.

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