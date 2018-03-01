Грудинин ушел из студии во время дебатов на Первом канале

Активно принимающий участие в предвыборных дебатах, Павел Грудинин покинул студию Первого канала, где проходила трансляция очередного политического спора между кандидатами в президенты РФ.

Как отметил сам Грудинин, сегодняшние дебаты превратили в фарс, что и вынудило его уйти из студии. Он отказался от участия из-за того, что дебаты сегодня представляют собой не цивилизованный спор с соперниками, а настоящий «базар и крики с места». Перед своим уходом он добавил, что федеральные каналы делают из дебатов шоу и такие споры не имеют права на жизнь.

Ранее мы писали о другом инциденте, произошедшем на теледебатах, выходивших на канале «Россия-1». Там между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошёл «обмен любезностями», во время которого бывшая телеведущая облила ругающегося матом политика водой.