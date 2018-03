Эсминец ВМС США испытал новое оружие в Черном море

Стали известны настоящие причины визита эсминца ВМС США Carney в Черное море в начале марта. Как сообщает издание The Drive, на корабле была установлена новая система радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-32(V)6. Журналисты отметили, что американцы протестировали новое оборудование, находясь вблизи российских границ.

Сообщается, что таким образом американцам удалось испытать новые разработки на российских средствах радиоэлектронного воздействия.

Система AN/SLQ-32(V)6 была разработана для обнаружения и противодействия ракетной атаке.

New AN/SLQ-32(V)6 on USS Carney: @USNavy installed @LockheedMartin SEWIP Block 2 System on DDG64. This is a significant upgrade to USS Carney’s electronic warfare defenses against anti-ship missiles threats. USS Carney transited the Turkish Straits yesterday towards Mediterranean pic.twitter.com/YibXSJB7YT

— Yörük Işık (@YorukIsik) 4 марта 2018 г.