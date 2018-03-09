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В ФОКУСЕ

В Киеве жестоко избили депутата Верховной Рады

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категория: В ФОКУСЕ

Народного депутата Юрия Левченко сильно избили в Киеве. Сообщается, что на политика напали неизвестные люди. Информация об этом появилась на странице депутата Киевсовета Святослава Кутняка в соцсети Facebook.

Как сообщил коллега потерпевшего, они пытались не допустить незаконную постройку, которая началась на ул. Половецкой 25-27 в Киеве. Это и стало причиной нападения на Левченко. Неизвестные набросились на депутата и избили его «до потери сознания». На странице Facebook были опубликованы фото потерпевшего. На них видно, что все лицо политика в крови.

После избиения депутата госпитализировали. Врачи сообщили, что у Юрия Левченко также был обнаружен ожог от использования баллончика с газом.

Кутняк добавил, что нападение на его коллегу было совершено «наемниками Кличко».

Источник видео: 112.ua

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