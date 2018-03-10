Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника

Ведущий «Первого канала» Артем Шейнин прокомментировал недавний инцидент, произошедший между ним и украинским военным Валерием Ананьевым.

Как отметил Шейнин, никакого так называемого «нападения» не было, а все действия украинского десантника были лишь провокацией к ним.

«Это была провокация, в расчёте спровоцировать мои какие-то ответные насильственные действия», — заявил Шейнин.

Артем Шейнин отметил, что все это было своеобразным пиарходом, ведь бывший боец АТО Ананьев сейчас «раскрученный блогер».

Напомним, что ранее сам десантник Ананьев разместил видеоролик, в котором он рассказал о так называемом «нападении» на Шейнина. Все это произошло в Вероне.