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В ФОКУСЕ

Победа «Реала» над «ПСЖ» и исторический гол Криштиану Роналду

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категория: В ФОКУСЕ

Встреча ФК «Реал» и «Пари Сен-Жермен», прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, закончилась победой хозяев.

Открыли счёт в матче футболисты из «ПСЖ», но ликование тренера Унаи Эмери вскоре сменилось разочарованием – первый ответный гол забил Криштиану Роналду за считанные секунды до конца первого тайма, выполнив превосходный 11-метровый удар. Второй гол также забил португалец, сыграв на добивание на 83 минуте матча. А спустя ещё 4 минуты третий гол забил Марсело – защитник «Реала».

Что примечательно, 11-метровый удар для Роналду стал историческим рекордом. Криштиану стал первым игроком, забившим 100 голов в Лиге чемпионов, выступая за один клуб.

Вполне вероятно, что французы сумеют отыграться – 6 марта в столице Франции должен состояться ответный матч.

Ранее мы писали о том, что Роналду обменялся подарками с Хабибом Нурмагомедовым.

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