Нурмагомедов и Роналду обменялись друг с другом подарками

На странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме», бойца смешанных единоборств из РФ, появилась видеозапись, на которой можно увидеть, как россиян обменивается подарками с Криштиану Роналду, игроком Real Madrid.

Футболист поприветствовал фанатов Нурмагомедова, а затем вручил ему мячик и свою форму. Боец MMA в свою очередь подарил Роналду папаху. Все эти подарки наглядно демонстрируются в ролике.

По словам россиянина, в подаренной ему футболке нападающий «Реал Мадрида» забил три мяча в ворота соперников. Он добавил, что эта форма займет особое место в его обширной коллекции. Боец из России встретился с футболистом практически сразу же после матча между «Реалом Сосьедад» и «Реал Мадридом».