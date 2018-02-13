Обледенение — одна из возможных причин крушения самолёта Ан-148

По данным Межгосударственного авиационного комитета, завершившего расшифровку бортового самописца с разбившегося самолёта Ан-148, трагедия могла произойти из-за того, что датчики давления замерзли. По версии представителей комитета, обледенение приемников полного давления вполне могло спровоцировать трагедию. Как отмечается, из-за этого пилоты получали неверную информацию о текущей скорости полёта.

Известно, что ситуация начала ухудшаться спустя 2 минуты 30 секунд после начала полёта. В тот момент самолёт находился на высоте примерно 1,3 километра. Согласно расшифрованным данным, его скорость составляла примерно 470 км/ч.

Спустя ещё несколько минут датчик скорости первого пилота перестал функционировать, а показания текущей скорости на датчике второго стали стремительно падать. Сразу же после этого борт начал терять высоту, в итоге врезавшись в землю на скорости порядка 800 км/ч.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео падения самолёта Ан-148 с камеры наблюдения, установленной на расположенном неподалёку коттедже.