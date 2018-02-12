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В ФОКУСЕ

Падение самолета Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения

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категория: В ФОКУСЕ

Одной из видеокамер частной системы наблюдения удалось запечатлеть момент падения воздушного судна Ан-148 в районе Подмосковья. Соответствующая запись тут же была опубликована в сети Интернет. На кадрах можно также увидеть взрыв самолета.

Лайнер, вылетевший из московского аэропорта, должен был доставить 65 пассажиров в город Орск. Однако практически сразу же после вылета он рухнул в Раменском районе, унеся жизни 71 человека, включая 6 членов экипажа.

По словам специалистов, Ан-148 находился в исправном состоянии, а признаков взрывчатки в нем обнаружено не было. Некоторые предполагают, что самолет начал разваливаться на куски еще в полете. Дело в том, что его элементы разбросаны по обширной области радиусом в один километр.

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