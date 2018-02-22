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В ФОКУСЕ

Опубликовано видео посадки новейших истребителей Су-57 в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

В Сети опубликовано видео посадки новейших истребителей в Сирии. Посадка была произведена на военной базе Хмеймим. Ролик был опубликован на странице в Twitter пользователя Wael Al Hussaini.

На кадрах видно, как на посадку заходят самолеты, а рядом пролетает Су-35. Из-за плохого качества видео сложно определить, какие именно самолеты прибыли на базу. Однако, как сообщают некоторые пользователи, в Сирию прибыли новейшие истребители пятого поколения Су-57.

Официального подтверждения об использовании истребителей Су-57 в Сирии, не поступало.

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