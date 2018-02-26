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В ФОКУСЕ

Американская газета раскритиковала команду ОАР за исполнение гимна России

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категория: В ФОКУСЕ

Американская газета New York Post выявила нарушение в момент церемонии награждения Российской команды. Поводом для пристального внимания со стороны западных СМИ стал российский гимн, который был исполнен российскими хоккеистами во время вручения медалей.

«Исполнение российского гимна на игровом поле — нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта», — заявили New York Post.

Напомним, что днем ранее это же издание назвало российских хоккеистов «командой без страны» в статье, посвященной финальному дню Олимпиады.

Ранее мы писали о том, что команда ОАР одержала победу над сборной Германии со счётом 4:3, что является поистине историческим событием.

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