Сборная России по хоккею обыграла немцев и завоевала золото на Олимпиаде-2018

Российской команде по хоккею удалось победить немецкую сборную во время овертайма, прошедшего в рамках последней игры на Олимпиаде-2018. В результате они получили золотые медали.

Матч состоялся сегодня, 25 февраля, и закончился со счетом 4:3 в пользу нашей сборной. Лучше всех отличился Никита Гусев, сумевший забить в ворота немцев сразу две шайбы. Нельзя не отметить, что российская сборная еще ни разу не выигрывала в турнире по хоккею на Олимпиаде. Что касается немецкой команды, то ранее она максимум получала бронзу.

В результате Россия заполучила в свою медальную копилку второе золото. Напомним, что первую золотую награду завоевала 15-летняя фигуристка Алина Загитова.