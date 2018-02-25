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В ФОКУСЕ

Сборная России по хоккею обыграла немцев и завоевала золото на Олимпиаде-2018

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категория: В ФОКУСЕ

Российской команде по хоккею удалось победить немецкую сборную во время овертайма, прошедшего в рамках последней игры на Олимпиаде-2018. В результате они получили золотые медали.

Матч состоялся сегодня, 25 февраля, и закончился со счетом 4:3 в пользу нашей сборной. Лучше всех отличился Никита Гусев, сумевший забить в ворота немцев сразу две шайбы. Нельзя не отметить, что российская сборная еще ни разу не выигрывала в турнире по хоккею на Олимпиаде. Что касается немецкой команды, то ранее она максимум получала бронзу.

В результате Россия заполучила в свою медальную копилку второе золото. Напомним, что первую золотую награду завоевала 15-летняя фигуристка Алина Загитова.

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