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ЗДОРОВЬЕ

Учёные боятся, что покорители Марса станут слабоумными

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категория: ЗДОРОВЬЕ, КОСМОС, МЕДИЦИНА, НАУКА

Группа учёных из США провела длительные исследования и пришла к выводу: продолжительное воздействие космического излучения может привести человека к затяжной депрессии, полной потере контроля над собой, исчезновению  чувства самосохранения. Нарушения могут дойти даже  до полного слабоумия.  Об этом сообщило «Scientific Reports».

Группа учёных из Калифорнийского университета, выполняя заказ от NASA, тщательно изучала все возможные результаты и последствия длительного пребывания живого организма в условиях постоянного облучения радиацией из космоса.

В процессе исследования лабораторные мыши  получили большую порцию ионов титана и кислорода. Эксперимент проводили три месяца. Результаты исследований показали, что излучение способно нарушить связи, которые существуют между  нейронами.

Мозг в результате такого воздействия начнёт работать иначе: принятие решения происходит медленно, а  производительность труда резко падает. Затем возникает  чувство тревоги, затяжная депрессия, хроническое нарушение обычных функций памяти, и в итоге — слабоумие.

Учёные опасаются, что потеря функций головного мозга может стать полностью необратимой.

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