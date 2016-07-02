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АВТО

Электрическую версию Maserati Alfieri презентуют в 2019 году

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категория: АВТО

Производитель Maserati сообщает о том, что в скором будущем выпустит не только новую модель авто Alfieri, но и также электрический автомобиль такой же марки. Обычная версия автомобиля будет представлена в 2017 году, а электрическая – спустя еще два года.

Технические характеристики автомобилей пока что неизвестны, но эксперты планируют получить их в 2017 году, когда и произойдет презентация основной версии автомобиля.

Тем не менее, некоторые данные уже известны. Есть информация о том, что машина получит двигатель объемом 3 литра с 6 цилиндрами, тип которого определен как наддувный. Мощность такого агрегата будет равна 500 лошадиным силам. Архитектуру у авто следует ожидать такую же, как и у моделей Ghibli, Quattroporte и Levante.

Новая модельная линия, возможно, пополнится также автомобилем GranTurismo, но все это пока что неточно. Ближе к выпуску этих новых машин можно будет узнать подробности о модельном ряде и его характеристиках.

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