Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
ТЕХНОЛОГИИ

Поделись эмоциями с виртуальным партнером

Дата:
категория: ТЕХНОЛОГИИ

Каково это – взаимодействовать с машиной? Может ли машина думать? На этот вопрос попытался ответить Алан Тьюринг в 1950х гг., проведя тест Тьюринга – имитационную игру, в которой человек должен был, задавая вопросы и слушая ответы на них, понять, дает ли эти ответы живой человек или машина.

Но люди характеризуются не только интеллектом, но и эмоциями. Поэтому исследователи из Центра комплексных систем и наук о мозге в Атлантическом университете Флориды задали вопрос: «Каково чувствовать, что взаимодействуешь с поведенческой машиной?». Они создали эквивалент «эмоционального» теста Тьюринга – виртуального партнера, который способен вызвать эмоциональную реакцию у собеседника во время их взаимодействия в реальном времени.

Поведение виртуального партнера управляется математическими моделями межчеловеческого взаимодействия. Эти модели основаны на четырех десятилетиях эмпирических и теоретических исследований в Атлантическом университете Флориды, которые возглавлял Дж.А.Скотт Келсо, доктор философских наук и Марта Крич.

Келсо подчеркивает, что ключевая идея виртуального партнера в симметрии между человеком и машиной, в том, что они руководствуются одинаковыми принципами взаимодействия.

Исследователи полагают, что в скором времени виртуальный партнер может быть использован в терапевтических целях. Этот вид психологической помощи принесет пользу людям, страдающим социальными и эмоциональными расстройствами.

Новости по теме:

  1. Робот из США установил новый скоростной рекорд по сборке кубика Рубика
  2. Илон Маск продемонстрировал на видео электробус для своих тоннелей
  3. Появилось видео испытаний самолета с самым большим размахом крыльев в мире
  4. «Калашников» запустит массовое производство нового пистолета Лебедева

Эти новости могут вас заинтересовать

Смартфон LG V30 получит изогнутый OLED-дисплей от Samsung

В Китае создали «убийцу» iPhone

Seagate выпустила жесткий диск на 10 ТБ

Michelin представила концепт безвоздушных биоразлагающихся шин (видео)

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках