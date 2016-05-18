Поделись эмоциями с виртуальным партнером

Каково это – взаимодействовать с машиной? Может ли машина думать? На этот вопрос попытался ответить Алан Тьюринг в 1950х гг., проведя тест Тьюринга – имитационную игру, в которой человек должен был, задавая вопросы и слушая ответы на них, понять, дает ли эти ответы живой человек или машина.

Но люди характеризуются не только интеллектом, но и эмоциями. Поэтому исследователи из Центра комплексных систем и наук о мозге в Атлантическом университете Флориды задали вопрос: «Каково чувствовать, что взаимодействуешь с поведенческой машиной?». Они создали эквивалент «эмоционального» теста Тьюринга – виртуального партнера, который способен вызвать эмоциональную реакцию у собеседника во время их взаимодействия в реальном времени.

Поведение виртуального партнера управляется математическими моделями межчеловеческого взаимодействия. Эти модели основаны на четырех десятилетиях эмпирических и теоретических исследований в Атлантическом университете Флориды, которые возглавлял Дж.А.Скотт Келсо, доктор философских наук и Марта Крич.

Келсо подчеркивает, что ключевая идея виртуального партнера в симметрии между человеком и машиной, в том, что они руководствуются одинаковыми принципами взаимодействия.

Исследователи полагают, что в скором времени виртуальный партнер может быть использован в терапевтических целях. Этот вид психологической помощи принесет пользу людям, страдающим социальными и эмоциональными расстройствами.