Бессмертные души китов

Охота на китов – занятие невероятно древнее. В 4 тысячи лет оценивают учёные возраст наскальных рисунков, найденных в Норвегии. На Аляске в местах кочевий древних эскимосов обнаружены китовые останки возрастом 3500 лет. Очень хочется верить, что наши предки были более гуманными и охотились на этих морских гигантов не слишком активно, а всего лишь подбирали их на мелководье, но верится в это с трудом. Особенно если учесть предположительную численность этих морских животных в заполярных водах после глобального потепления.



Подтверждения о систематической китовой охоте в Европе известны с 800 до 1000 года нашей эры от норвежцев со Скандинавского полуострова. Баскские мореплаватели стали первыми китобоями. Есть данные, датированные XII веком, о промысле в Бискайском заливе на гренландских и гладких китов, поскольку они довольно медлительны, а толстый слой жира не даёт утонуть умершему телу.

Результатом истребления этих морских животных стало полное исчезновение уже к XVIII веку серых китов, некогда успешно существовавших в водах Северной Атлантики.

После Бискайского залива китобои переместились вдоль всего северного европейского побережья вплоть до Гренландии, затем добрались и до арктических вод. К XVII веку охота не обошла стороной даже североамериканское побережье.

Китобоями использовались парусные судёнышки, а убивали китов огромными гарпунами со шлюпок. Туша порой разделывалась прямо на судне. В 1600 году этот промысел пополнился японскими китобоями.

На модернизированных судах охотники стали добывать более проворных китов – кашалотов. К началу XIX века британские и голландские китобои, а также морские охотники Новой Англии двинулись сначала в Атлантический океан, а чуть позднее повернули на запад к тихоокеанским водам и мысу Горн. Небезуспешно они охотились и в Индийском океане.

В начале XIX века за промысел взялась Южная Африка, уничтожая морских гигантов возле Сейшельских островов. Тем временем арктические китобои углубились в Гренландские ледяные воды, безжалостно истребляя гладких китов и горбачей. Не остались без внимания воды Австралии, Зеландии, а к 1840 году даже тихоокеанский север – Чукотское, Берингово море и море Бофорта.

Огромная популярность китового мяса привела к краху коммерческий промысел в Северной Атлантике к концу XVIII века, а к середине XIX – в Северной Пацифике. А после изобретения в 1868 году китобойной гарпунной пушки и смены парусных судов на пароходы ситуация и вовсе усугубилась. С крупными китовыми популяциями было покончено.

Гладкие, гренландские киты и полосатики встречались настолько редко, что было неизвестно, существуют ли они вообще. В 1912 г. британский китобойный промысел полностью прекратился.

Однако в 1905 году открыли многочисленные нагулы синего кита, финвала и сейвала в Антарктиде. В 1925 к работе подключилась плавбаза, очень удобная современная платформа для разделывания. К 1938 году добывалось за один только сезон порядка 45 тысяч туш. В итоге были истреблены и эти популяции.

Лишь в 1965 году ввели строжайший запрет на промысловую добычу синих китов. По мере уничтожения животных и падения их числа китобои переключали своё внимание на более мелких сородичей.

Добыча дорогостоящего мяса подстёгивала промышленников увеличивать объёмы. Пока «Гринпис», WWF, WWE и другие международные общественные организации не взяли кашалотов под свою опеку, активная охота на них продолжалась до 1985 года.

До середины XX века промышленные компании с туманного Альбиона и Норвегии лидировали в китобойной индустрии. За ними, немногим уступая, следовали США и Голландия, но после Второй Мировой этими государствами китобойный промысел был прекращён. Однако их место заняли СССР и Япония.

Недавно обнародованы реальные цифры по добыче китового мяса Советским Союзом, а до этого времени все данные, подаваемые в Международную, специально созданную для контроля за популяциями китов, Китобойную Комиссию самым бесцеремонным образом фальсифицировались.

Уничтожение безжалостной рукой человека этих исполинов, рожденных нашей общей матерью – Землей, должно в конечном итоге прекратиться раз и навсегда.

Автор статьи: Сергей Оркуш