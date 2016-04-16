Смех скрывает информацию о собеседнике

От заливистого хохота до вежливых усмешек смех подкрепляет наши наиболее приятные социальные связи. Так же, как и язык тела и выражения лица смех тоже является физической реакцией.

Различные оттенки смеха часто содержат достаточно информации для распознания ключевых фактов о людях. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе записали 24 пар людей, половина из которых были друзьями, а половина только встретились. Ученые взяли небольшие фрагменты смеха из разговоров участников эксперимента и дали прослушать их 966 людям из 24 стран по всему миру. Последние должны были определить по смеху, в каких отношениях находятся люди, чей смех прозвучал.

В среднем люди определяют дружбу по смеху в 61%. При этом, когда на записи звучал смех двух женщин, его с большей вероятностью характеризовали как дружеский, в отличие от мужского.

Исследование показало, что наши голоса различаются в зависимости от ситуации. Смех для исследования был выбран, поскольку это более импульсивная реакция, которая отражает наши чувства правдивее. Громкий смех и высокая интонация характеризуются спонтанностью и встречаются между друзьями.

В исследовании рассматривают различия между мужской и женской дружбой. Если женщины достаточно расслаблены, чтобы смеяться, общаясь друг с другом, скорее всего, они друзья. Исследования показывают, что женщинам нужно больше времени, чтобы сформировать дружеские отношения, которые позволят беззаботно смеяться.

Грег Брайант, ведущий ученый, который занимается этим исследованием, изучил различия между поддельным вежливым смехом и подлинной радостью. Он обнаружил, что мы используем различные системы для производства различных видов смеха. Поскольку наши социальные взаимодействия стали более сложными, появились различные невербальные сигналы, которые намеренно или инстинктивно дают нам понимание групповой динамики.