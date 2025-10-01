Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что масштабы оборонных расходов НАТО свидетельствуют о реальной подготовке Альянса к войне. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам аналитика, в странах блока уже предпринимаются конкретные шаги: расширяются дороги для прохождения тяжелой техники, модернизируются коммуникации и создается инфраструктура для переброски войск. Ключевым сигналом, как подчеркнул Дандыкин, стала позиция Вашингтона. США дали разрешение на использование замороженных активов и поддержали увеличение поставок вооружений в Европу.

Эксперт отметил, что в текущей ситуации нельзя исключать прямого столкновения между Россией и НАТО. Он обратил внимание на то, что оборонные расходы стран Альянса достигли уровня в 5% от ВВП, что фактически соответствует «бюджету войны».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае новых провокаций со стороны Киева Россия может нанести удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по офису Владимира Зеленского.