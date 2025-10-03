В американском штате Теннесси впервые за два столетия готовятся к казни женщины. Как сообщает издание Mirror, смертная казнь назначена для 48-летней Кристы Гейл Пайк, признанной виновной в жестоком убийстве 19-летней студентки Коллин Слеммер.

Преступление произошло в 1995 году, когда Пайк было всего 18 лет. Вместе со своим приятелем Тадарилом Шиппом она заманила девушку в лес возле Университета Теннесси. Там Пайк перерезала жертве горло, нанесла многочисленные удары тесаком, вырезала пентаграмму на груди и разбила голову куском асфальта. Позже стало известно, что часть черепа убитой она забрала с собой как трофей.

В 1996 году суд приговорил Пайк к смертной казни за убийство первой степени. Шипп получил пожизненный срок с возможностью условного освобождения. Однако история не закончилась: уже в 2004 году Пайк вновь предстала перед судом — её признали виновной в попытке задушить сокамерницу и добавили к приговору ещё 25 лет.

Верховный суд Теннесси назначил дату исполнения приговора на 30 сентября 2026 года. Таким образом, Пайк станет первой женщиной, казнённой в этом штате с 1820 года, когда была повешена Мартин Ив за участие в убийстве.

Адвокаты пытались добиться смягчения наказания, указывая на возраст Пайк на момент преступления, пережитое ею в детстве насилие и психические расстройства. Сама осуждённая настаивала, что глубоко раскаивается и лишь спустя годы осознала тяжесть содеянного. Она признавалась, что в 18 лет находилась в состоянии психической нестабильности.

Последний случай казни женщины в США был зафиксирован в январе 2023 года в штате Миссури, где смертельной инъекцией была казнена Эмбер Маклафлин. Теперь же внимание всего американского общества приковано к Теннесси, где спустя 200 лет вновь будет приведён в исполнение приговор в отношении женщины.