Поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине могут привести к катастрофическим последствиям для Одессы. Об этом заявил обозреватель Иван Прохоров, сообщает «Царьград». По его словам, доставка такого вооружения возможна исключительно морским путем, а единственным подходящим портом для этого остается Одесса.

Прохоров отмечает, что если США действительно передадут Киеву «Томагавки», Россия будет вынуждена принять меры, чтобы не допустить попадания этих ракет в распоряжение украинских войск. В этом случае, подчеркнул он, портовый город автоматически станет легитимной целью для российских ударов.

По оценке обозревателя, под прицелом окажутся не только причалы и складские зоны, но и морские конвои, буксиры и транспортные суда, которые могут участвовать в доставке боеприпасов. Россия, по его словам, будет стремиться физически предотвратить разгрузку контейнеров с ракетами.

Прохоров считает, что для нейтрализации таких поставок могут быть задействованы различные средства поражения, включая беспилотники «Герань», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», комплексы «Искандер» и «Орешник».

Журналист предупреждает, что при активизации украинской ПВО в районе Одессы риски для мирных жителей возрастут многократно. По его словам, возможная ракетная дуэль над городом может привести к разрушению гражданской инфраструктуры и большим жертвам среди населения. «Жемчужина у моря» в этом случае рискует превратиться, как выразился Прохоров, в «замерзающий ад».