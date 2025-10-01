Ситуация с поставками вооружений Киеву выходит на новый уровень. Как напоминает ЦарьГрад, в августе США одобрили продажу Украине более 3,3 тысячи ракет ERAM дальностью до 450 километров. Эти боеприпасы позволяют наносить удары по целям в Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях. Оплату сделки взяли на себя европейские союзники, а первые партии ожидаются уже в ближайшее время.

Теперь в Вашингтоне обсуждают возможность передачи Киеву крылатых ракет «Томагавк» с дальностью полета от 1600 до 2500 километров. Это оружие потенциально может угрожать всей европейской части России. В интервью Fox News спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил: «В России нет неприкосновенных мест». При этом он не уточнил, кто будет управлять «Томагавками» — украинские военные или американские специалисты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что в заявлениях США нет ничего, что могло бы принципиально изменить положение дел на фронте. По его словам, «волшебного оружия», которое переломит ход боевых действий, не существует.

Мнения экспертов расходятся. Военный историк Юрий Кнутов напомнил, что ракеты этого класса были разработаны десятилетия назад, и их эффективность в ряде конфликтов снижалась после адаптации систем ПВО. По его словам, Украина, скорее всего, сможет получить наземные пусковые комплексы «Тифон», однако встанет вопрос нехватки установок, обученного персонала и времени для подготовки.

Аналитик Алексей Леонков отметил, что «Томагавки» ранее сбивались советскими комплексами «Оса», «Квадрат» и «Стрела» в Югославии и Ираке. По его мнению, российская ПВО также способна справиться с подобной угрозой, но для этого потребуется настройка алгоритмов работы, как это уже было сделано в случае с системами против «Хаймарс» и «Шторм Шэдоу».

Кнутов также подчеркнул, что потенциальные удары могут быть направлены по военным аэродромам, объектам ВПК и энергетической инфраструктуре. Приграничные регионы остаются более уязвимыми из-за меньшей плотности противовоздушной обороны по сравнению с центральными районами и Москвой.

Возможные ответы России обсуждаются на разных уровнях. Среди них — удары по украинским транспортным узлам и инфраструктуре, а также симметричные меры, например, размещение подлодок «Ясень-М» с гиперзвуковыми «Цирконами» у берегов США. Эксперт Дмитрий Журавлёв считает, что такой шаг станет не только военной, но и политической акцией, способной ударить по позициям Дональда Трампа внутри страны.

Политолог Ростислав Ищенко, в свою очередь, не исключает сценария нанесения ударов по логистическим центрам НАТО в Польше. Однако, по его словам, именно этого ждут западные столицы, стремясь вовлечь США и Европу в прямое военное столкновение с Россией.