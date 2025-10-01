Жительница американского штата Калифорния Тейлор Хамфри сумела превратить увлечение в полноценную профессию и теперь зарабатывает на придумывании имен для детей. Об этом сообщает CBS San Francisco.

Сегодня её услуги стоят немало. За электронное письмо со списком вариантов имен клиент платит около 200 долларов, что в пересчете составляет примерно 16,5 тысячи рублей. Но существуют и индивидуальные VIP-пакеты — их цена достигает уже нескольких тысяч долларов, то есть сотен тысяч рублей.

Интересно, что изначально Хамфри вовсе не планировала делать карьеру в этой сфере. Она рассказывала, что любила подбирать имена для детей знакомых и делилась своими идеями в соцсетях. Всё изменилось, когда к ней обратилась роженица, не сумевшая решить, как назвать своего ребенка. Женщина находилась в больнице и не могла выписаться без свидетельства о рождении, где должно быть указано имя. Хамфри помогла ей выйти из ситуации, и именно тогда, по её словам, поняла, что нашла призвание.

С тех пор аудитория Хамфри только растёт. Сейчас у неё около 100 тысяч подписчиков на разных интернет-платформах. Чаще всего новые клиенты приходят через социальные сети, и среди них встречаются известные и влиятельные люди.