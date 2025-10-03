Ночные удары российских войск всё чаще направлены не только на уничтожение живой силы и техники, но и на логистику и энергетику, обеспечивающую украинский ВПК. Как сообщают военкоры, российские силы перерезали Днепр, изолировав правый берег, что может стать основой для масштабных операций на Сумском и Черниговском направлениях. Пишет ЦарьГрад.

За сутки ВСУ предприняли три неудачные контратаки в районе Садков, Константиновки и Алексеевки. Потери противника оказались значительными, бойцы были вынуждены отойти. В Волчанске штурмовые группы России продвинулись на 300 метров и уничтожили до взвода личного состава ВСУ, ранее был взят под контроль железнодорожный вокзал. В лесах западнее Синельниково подразделения «Севера» заняли два опорных пункта и углубились на 250 метров. На участке Меловое-Хатнее авиация и артиллерия нанесли удары по позициям противника.

На ряде направлений отмечаются прорывы украинской обороны. Российские войска восстановили контроль над рядом территорий на Донецком фронте и продвинулись в Днепропетровской, Запорожской и Купянской областях. Украинские медиа уже пытаются оправдывать утрату Покровска и Купянска, называя их «не столь важными». На севере нарушена логистика ВСУ, что, по мнению экспертов, свидетельствует о подготовке крупного наступления.

Полковник Аслан Нахушев сообщил о самом масштабном ударе по газовой инфраструктуре Украины, нанесённом в ночь на 3 октября. Сильно повреждены объекты в Полтавской и Харьковской областях, включая мощности компании ДТЭК. Киев признал крупные пожары и остановку ряда производств.

По данным Юрия Подоляки, в налёте участвовало более 300 беспилотников и 20 ракет, основной удар пришёлся по южной Харьковщине и объектам «Укрзализныци». «Военная Хроника» отмечает, что в последние недели удары концентрируются на железнодорожных узлах, ведущих к Сумской области.

Condottiero пишет, что Черниговская область почти полностью обесточена, в Сумской, Харьковской и Днепропетровской ситуация близка к критической. Украина, по его словам, готовится к масштабным блэкаутам.

Военкор Андрей Филатов подчеркнул, что танки при взаимодействии с дронами и средствами РЭБ сохраняют эффективность на фронте. По оценке Нахушева, с весны 2025 года Россия ежемесячно накапливает до 120 танков, и к концу осени их число может превысить тысячу.

Обстановку осложняет и внешний фактор: из-за шатдауна в США приостановлены поставки оружия в Европу, что снижает возможности Киева. В то же время в НАТО растёт паника из-за появления неизвестных дронов, которые там связывают с Россией.