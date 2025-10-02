Военно-воздушные силы США изучают возможность создания версии стратегического бомбардировщика B-21, адаптированной для воздушных боев. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

По данным издания, речь идет о самолете по схеме «летающее крыло» со стелс-технологиями, способном завоевывать господство в воздухе. Концепция предполагает, что истребители F-35 и перспективный F-47 будут находить и сопровождать цели, а модернизированный B-21 уничтожать их, компенсируя ограниченный боезапас обычных истребителей.

Программа B-21, запуск которой затянулся, сейчас проходит стадию испытаний. Планируется, что самолет поступит в войска ближе к 2030 году, при этом уже подтверждено наличие у него ограниченных возможностей воздушного боя для самообороны. Использование существующей платформы позволит снизить расходы на производство и обслуживание.

Хотя бомбардировщики традиционно считались уязвимыми из-за размеров и слабой маневренности, высокий уровень малозаметности B-21 может изменить ситуацию. Он способен нести больше ракет, чем целые эскадрильи F-35, а дальность полета позволит действовать над значительной частью Тихого океана без постоянной дозаправки.

Military Watch Magazine отмечает, что идея обсуждается в контексте возможного конфликта с Китаем, где американским ВВС придется противостоять современным J-20 и J-35. Дополнительным фактором стало отставание программы F-47 и затянувшиеся проблемы с F-35.

Исследование может привести к новому подходу в эксплуатации B-21 и принесет выгоды его производителю — компании Northrop Grumman.