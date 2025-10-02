Финляндия может столкнуться с масштабным отключением электричества в случае серьезных перебоев в работе энергосистемы. Об этом в интервью изданию Iltalehti заявила генеральный директор оператора Fingrid Аста Сихвонен-Пункка. По ее словам, компания постоянно учитывает риски чрезвычайных ситуаций, которые способны охватить как всю страну, так и значительную ее часть. Пишет Деловой Петербург.

Сихвонен-Пункка подчеркнула, что для возникновения подобного блэкаута потребуется целая цепочка почти одновременных неисправностей при высокой нагрузке на сеть. В качестве возможных причин она назвала экстремальные погодные явления, ошибки персонала или сбои в работе защитных систем и телекоммуникаций.

В случае масштабного отключения электричества восстановление энергоснабжения начнется с северных регионов Финляндии. Для этого в первую очередь будет задействована электросеть Швеции. По оценке главы Fingrid, процесс может занять несколько часов, а ущерб для экономики страны при полномасштабном блэкауте исчислятся сотнями миллионов евро.

Опасения финской стороны разделяют и в шведской компании Svenska Kraftnät, которая управляет энергосистемой соседней страны. Менеджер по стратегическим операциям Эрик Эк отметил, что невозможно построить сеть, полностью защищенную от сбоев и отключений.

Финляндия и Швеция сейчас ожидают результатов расследования причин крупного блэкаута, который этой весной затронул Пиренейский полуостров. В обеих странах рассчитывают, что выводы специалистов помогут выработать более эффективные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.