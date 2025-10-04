Федеральная налоговая служба напомнила россиянам о сроках уплаты транспортного налога: сделать это необходимо до 1 декабря года, следующего за отчетным. Платёж обязателен для всех владельцев автомобилей, однако для ряда категорий граждан предусмотрены льготы.

Как пояснил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, транспортный налог относится к региональным сборам. Это означает, что правила его начисления и льготные условия могут различаться в зависимости от субъекта РФ. Полный перечень льгот для конкретного региона доступен на сайте ФНС.

На федеральном уровне и в большинстве областей полностью освобождены от уплаты налога на одно транспортное средство Герои СССР и России, а также полные кавалеры ордена Славы. К этой же категории относятся ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий. Инвалиды первой и второй групп также не платят налог за одно авто, однако в ряде регионов действует ограничение по мощности двигателя.

Льготы предоставляются и родителям или опекунам детей-инвалидов — также на одно транспортное средство. Многодетные семьи вправе рассчитывать на скидку или полное освобождение, как правило, для одного из родителей. Пенсионеры в зависимости от региона могут быть полностью освобождены от уплаты налога либо получать частичные льготы.

Кроме того, некоторые субъекты РФ делают послабления для владельцев маломощных автомобилей. Например, в Москве от налога освобождены машины с двигателем мощностью до 70 лошадиных сил.

Тем, кто формально попадает в льготную категорию, но не получил автоматического освобождения, необходимо самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию. Заявление можно подать через «Личный кабинет налогоплательщика», портал Госуслуг или лично в подразделении ФНС.

Таким образом, правила уплаты транспортного налога зависят от региона, но в большинстве случаев государство учитывает социальный статус граждан, предоставляя послабления ветеранам, инвалидам, многодетным и пенсионерам. Впрочем, даже при наличии права на льготу важно вовремя заявить о ней, чтобы избежать начислений и штрафов.