Генсек НАТО Марк Рютте в недавнем заявлении допустил возможность уничтожения российских самолётов, если они нарушат воздушное пространство стран альянса. Он подчеркнул, что подобное решение будет принято только при наличии реальной угрозы, приведя в пример инцидент в Эстонии, где, по его словам, удалось избежать крайних мер.

Москва отвергла обвинения Таллина, утверждавшего, что три российских МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Тем временем глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался значительно жёстче, заявив, что любые российские самолёты или ракеты, пересекшие границы блока, будут уничтожены, и рассчитывать на поддержку Совбеза ООН в таком случае России не стоит.

На фоне подобных заявлений профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире программы «Царьград. Главное» смоделировал возможное развитие событий. По его словам, если российский самолёт действительно будет сбит над территорией НАТО, ответом станет немедленный удар по точке, откуда велась атака. Такой сценарий предполагает симметричный ответ, но не исключены и другие варианты, включая асимметричные действия. Коктыш отметил, что опыт Израиля демонстрирует, как подобные шаги постепенно легализуются в глазах мирового сообщества.

Эксперт напомнил о случаях, когда израильская сторона проводила удары по иностранным столицам, вызывая осуждение, но не переход к полномасштабной войне. По его словам, это создаёт прецедент, показывающий, что ограниченные удары могут оставаться без последствий в виде глобального конфликта.

К обсуждению подключился и политолог Сергей Станкевич. Он обратил внимание на противоречия в заявлениях западных представителей относительно эпизода с МиГ-31. Одни утверждают, что российские самолёты пролетели 12 морских миль над территорией Эстонии, другие — что они находились в её воздушном пространстве 12 минут. При этом Станкевич напомнил о характеристиках МиГ-31, который даже на минимальной скорости в 1,5 тысячи километров в час за это время пролетел бы около 300 километров, что несоизмеримо с расстоянием до Таллина.

Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать только убедительные и профессионально подготовленные доказательства, а обвинения без конкретных фактов лишь подрывают доверие к самим заявителям.