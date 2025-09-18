Житель американского штата Иллинойс неожиданно стал миллионером после случайной покупки лотерейного билета на автомойке. Как сообщает агентство UPI, мужчина приехал помыть автомобиль в новом для себя месте и решил заодно испытать удачу, купив два билета.

Первый принес скромный выигрыш — всего четыре доллара, что эквивалентно примерно 331 рублю. Однако второй билет оказался судьбоносным: он обеспечил своему владельцу приз в размере одного миллиона долларов, или около 83 миллионов рублей.

По словам победителя, в момент, когда он увидел на табло сумму выигрыша, его охватило чувство огромного облегчения. Жена, напротив, поначалу не могла поверить в происходящее. Лишь спустя некоторое время она осознала реальность ситуации и сразу заявила, что часть средств семья должна потратить на поездку в Диснейленд.

Оставшуюся часть суммы супруги решили направить на будущее детей. «Мы надеемся, что через несколько лет мы все будем меньше нервничать и просто будем счастливы», — признался мужчина в разговоре с UPI.