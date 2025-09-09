Пророчество Владимира Жириновского, прозвучавшее в 2018 году, сегодня приобретает новое звучание. Как напоминает KP.RU, лидер ЛДПР тогда предсказал неизбежное обострение между Западом и Востоком и описал сценарии, которые сейчас начинают воплощаться в реальности.

Весной 2018 года Жириновский заявил, что смещение центра мирового влияния с Запада на Восток приведет к агрессивным действиям США. По его прогнозу, пик глобального напряжения придется на 2030 год, когда Россия и Китай укрепят сотрудничество в энергетике и военной сфере. Политик указывал, что строительство новых газо- и нефтепроводов и поставки российских ресурсов могут сделать Китай для Вашингтона особенно опасным конкурентом.

Сегодня эти слова выглядят особенно актуальными. Строительство газопровода «Сила Сибири — 2», расширение энергетических поставок и совместные проекты по созданию вооружений подтверждают предсказанный им сценарий.

Жириновский подчеркивал, что США будут стремиться поддерживать атмосферу страха, чтобы удерживать контроль, однако для них неизбежно встанет вопрос признания новых реальностей. На практике это означает, что Западу придется вести диалог с Востоком на условиях равноправия.

КП.RU отмечает, что к этому процессу уже подключаются не только Москва и Пекин, но и другие страны БРИКС. Индия, Бразилия и ЮАР активно обсуждают способы обхода вторичных санкций США, что свидетельствует о формировании новых политических и экономических союзов.

Прогноз Жириновского указывает на долгосрочный тренд: до 2030 года мир ждет период острых противоречий, после чего ведущим державам, по его словам, придется искать компромисс.