Германия часто удивляет иностранцев своими неписаными правилами и законами, которые для местных жителей считаются обыденностью. Об особенностях немецкого быта рассказал дзен-канал TrueStory Travel, собрав впечатления и наблюдения из самой страны. Пишут Пруфы.

Одним из самых заметных отличий стало отсутствие занавесок на окнах. Как объяснила жительница немецкой деревни, в условиях пасмурного климата люди стараются впустить в дом максимум естественного света. Личная жизнь при этом не считается чем-то требующим особой защиты — в обществе распространено мнение, что честному человеку нечего скрывать.

Своеобразен и подход к алкоголю. Уже с 14 лет подросткам разрешается пить пиво или вино, но только вместе с родителями. С 16 лет допускается употребление более крепких напитков. Такая практика способствует формированию особой культуры пивоварения и многочисленных фестивалей, которые стали неотъемлемой частью немецкой традиции.

К особенностям национального характера можно отнести и юмористическое отношение к телесным проявлениям. Например, громкая отрыжка в ресторане воспринимается не как нарушение этикета, а как своеобразный комплимент повару.

На государственном уровне Германия также выделяется. Здесь легализована работа в сфере интимных услуг, а для занятых в этой отрасли существуют профсоюзы. При этом есть и бытовые правила: бельё нельзя сушить на виду у соседей без их согласия. В то же время завести собаку можно без ограничений, но за каждое животное придётся платить налог Hundesteuer — около 200–300 евро в год.

Особое место занимает закон о «стремлении к свободе». Побег из тюрьмы в Германии не считается уголовным преступлением, если при этом не нарушены другие законы. Своего рода символом открытости стала и норма, принятая в 2022 году: женщинам официально разрешили купаться топлес не только на пляжах, но и в бассейнах.