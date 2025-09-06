Президент США Дональд Трамп, как отмечает The Washington Post в материале, перевод которого публикует ИноСМИ, за годы своей работы пытался наладить доверительные отношения с ключевыми странами БРИКС. Однако затем Вашингтон резко изменил курс, и именно это привело к охлаждению отношений. Бразилия, Индия и Южная Африка перестали видеть в США надежного партнёра и начали искать поддержку у Китая.

Особый резонанс вызвали кадры масштабного парада в Китае, где рядом шли Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын. В The Washington Post отметили, что этот образ стал символом глобального юга, который демонстративно противопоставляет себя Западу и его модели миропорядка. Дополнительным сигналом стали фотографии встречи ШОС, где участвовали лидеры Индии, Турции, Вьетнама, Египта и ряда других государств, ранее считавшихся близкими к США. Но высокая тарифная политика, жесткая риторика и навязывание идеологических установок все больше отталкивают этих партнёров от Вашингтона.

БРИКС изначально создавался как объединение крупнейших развивающихся экономик, и долгое время оно не носило антагонистического характера по отношению к США именно благодаря сдержанной позиции Бразилии, Индии и Южной Африки. Однако именно эти страны сильнее других столкнулись с жёсткими шагами администрации Трампа. Индия получила рекордные пошлины на импорт, Бразилия — тарифы, санкции и визовые ограничения, Южная Африка — 30-процентные пошлины и прекращение финансовой поддержки.

Такой курс вызвал раздражение как у правительств, так и у населения. В Индии нарастает недоверие к Соединённым Штатам, в Бразилии рейтинги президента Лулы да Сильвы укрепились на фоне его противостояния американскому давлению. Южноафриканский лидер Сирил Рамафоса также усилил свои позиции, мягко, но жёстко отвечая на угрозы из Вашингтона.

Тем временем Китай укрепляет позиции в трёх странах одновременно. Пекин вместе с Бразилией разрабатывает проект железной дороги, соединяющей Атлантику и Тихий океан. Индийский премьер-министр Нарендра Моди впервые за семь лет совершил визит в Китай, а в Южной Африке Пекин увеличивает своё влияние через торговлю и экономическую помощь. На фоне ослабления связей с США симпатии Бразилии, Индии и Южной Африки всё заметнее смещаются в сторону Китая.