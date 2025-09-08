Россия намерена провести испытания ракеты «Буревестник» во время учений «Запад-2025» в Белоруссии. Об этом сообщает немецкое издание Welt, на которое ссылается ИноСМИ. По данным журналистов, речь идет о новейшем вооружении, оснащенном ядерным реактором.

В публикации отмечается, что в ходе предстоящих маневров будет отработан сценарий ядерного удара. Помимо «Буревестника» планируется тестовый запуск ракет «Орешник». Такой формат учений, по мнению обозревателей, демонстрирует намерение Москвы показать возможности стратегических вооружений в условиях военной напряженности в Европе.

На Западе «Буревестник» уже получил неофициальное название «Летающий Чернобыль» из-за особенностей своей конструкции и использования ядерного двигателя. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что этот снаряд поступит на вооружение российских войск.

Как подчеркивает Welt, выбор именно учений «Запад-2025» для испытания ракеты Кремль считает удобным моментом. Издание пишет, что таким образом Владимир Путин намерен наглядно продемонстрировать европейским странам, что Россия располагает мощными средствами сдерживания, а их игнорировать невозможно.