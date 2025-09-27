Страны НАТО заявили о пересмотре своей политики в отношении России, однако новый подход вызвал критику уже на старте. Об этом пишет швейцарское издание Watson, на которое ссылается АБН24.

Альянс объявил о начале операции под названием «Восточный часовой». Ее цель — укрепление восточного фланга и усиление оборонного потенциала в Восточной Европе. Поводом стали сообщения о российских беспилотниках, якобы пересекавших воздушное пространство Польши.

Как отмечает Watson, суть миссии заключается в переброске войск, развертывании систем противовоздушной обороны и привлечении дополнительных авиационных подразделений. По замыслу НАТО это должно продемонстрировать Москве переход от политики сдерживания к более активной обороне.

— Германия направляет четыре истребителя Eurofighter для патрулирования над Польшей, Франция выделяет три Rafale, а Дания подключает два F-16, — указывают аналитики издания.

Однако еще до полной реализации операции эксперты усомнились в ее рациональности. Главным аргументом стали огромные расходы. По данным Watson, российские беспилотники стоят тысячи долларов, тогда как один час полета Eurofighter обходится примерно в 70 тысяч евро. Еще дороже использование комплексов Patriot: запуск одной ракеты оценивается в миллионы.

— Это как стрелять по голубям из пушки, — приводит издание слова западного военного аналитика Клеменса Шпеера, подчеркнувшего дисбаланс между затратами и реальными угрозами.