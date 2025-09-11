В ночь на 10 сентября польские власти сообщили о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками. По официальным данным, аппараты были сбиты средствами противовоздушной обороны. Инцидент совпал по времени с подготовкой к крупным белорусско-российским учениям «Запад-2025» и вызвал широкий резонанс в Варшаве.

Реакция руководства Польши последовала незамедлительно. Было объявлено о временном закрытии границы с Белоруссией. Кроме того, на восточные рубежи направили дополнительные подразделения вооружённых сил.

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в комментарии «Первому информационному» отметил, что подобные ситуации польские власти традиционно используют как аргумент для усиленной милитаризации. По его словам, речь идёт о планах по закупке нового вооружения и расширению присутствия американских военных в стране.

Эксперт подчеркнул, что у инцидента есть и внутриполитическая подоплёка. Президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск, по его словам, конкурируют за влияние во внешнеполитической и оборонной сферах. Подобные события становятся частью их политической борьбы.

Буневич не исключил, что ситуация может привести к новому витку напряжённости в отношениях между Россией и Польшей. Более того, по его оценке, нельзя исключать и провокации на калининградском направлении, что только осложнит и без того непростые двусторонние отношения.