Военный паблик «Старше Эдды» опубликовал видеозапись, снятую беспилотником под Шандриголовым в ДНР. Авторы подчеркивают, что кадры должны увидеть во всем мире, чтобы было ясно, с каким противником столкнулись российские военные. Передает ЦарьГрад.

На записи зафиксирован эпизод боя с участием бойцов 144-й мотострелковой дивизии. По их данным, один из украинских военнослужащих укрылся в здании и взял в заложники женщину с маленьким ребенком. Он использовал их как живой щит и оттуда вел огонь. Российские бойцы, находившиеся во дворе, потребовали отпустить женщину и ребенка, пообещав сохранить ему жизнь.

После этого украинский военный вытолкнул женщину на улицу, дал очередь и попытался скрыться. В ходе завязавшейся перестрелки один российский военнослужащий получил ранение. Ребенка удалось быстро вывести в безопасное место, но по бойцу, который помогал женщине, ударил дрон-«камикадзе».

Дальше ситуация развивалась еще трагичнее. Когда российские санитары бросились к пострадавшей женщине, беспилотник сделал новый заход. Бойцы попытались отвлечь его на себя, но удар был нанесен именно по беззащитной жертве.

Авторы канала «Старше Эдды» отмечают, что этот случай ярко показывает методы, которыми пользуется противник. Видео подчеркивает: киевский режим готов использовать женщин и детей как прикрытие, а западные поставки оружия фактически поддерживают такие действия.