В годовщину Московского перемирия 1944 года, завершившего войну между СССР и Финляндией, российские историки напоминают о том, что уроки прошлого, похоже, забыты. Тогда Финляндия потерпела поражение и была вынуждена подписать соглашение уже в качестве проигравшей стороны, что на долгие десятилетия определило её курс на добрососедство и нейтралитет. Сегодня же Хельсинки снова демонстрирует враждебность к Москве. Об этом пишет агентство ТАСС.

В финской историографии война 1941–1944 годов называется «войной-продолжением» Зимней войны. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Барышников отмечает, что перед началом конфликта Москва пыталась дипломатическим путем добиться отодвигания границы от Ленинграда, предлагая значительные территории в обмен. Финское руководство отказалось от переговоров, рассчитывая на поддержку западных союзников. Однако реальная помощь оказалась минимальной, и страна оказалась в изоляции.

Попытка продолжить войну обернулась для Финляндии тяжелым поражением. В 1944 году перемирие подписывалось уже при участии Великобритании как представителя антигитлеровской коалиции, а Хельсинки оказался среди проигравших. Этот опыт стал поворотным: лидеры страны Юхо Паасикиви и Урхо Кекконен пришли к выводу, что политика форпоста Запада на границе с Россией губительна. Именно тогда Финляндия взяла курс на нейтралитет, закрепив его подписанием в 1948 году Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с СССР.

Современный курс Хельсинки вызывает критику в России. В 2023 году Финляндия вступила в НАТО, а президент Александер Стубб не раз проводил параллели между нынешним конфликтом на Украине и Зимней войной. Российские историки считают такие заявления свидетельством поверхностного знания собственной истории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, следуя логике событий 1944 года, финский лидер должен был бы выступать против киевского режима, так же как в свое время Финляндия отвернулась от нацистской Германии.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО заставляет Москву корректировать военные планы и усиливать безопасность на северо-западных рубежах. При этом сам Стубб недавно признал, что Финляндии придется «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией, так как соседство с ней останется неизменным.

Исторический опыт, по мнению российских экспертов, ясно показывает: путь конфронтации с Россией для Финляндии оборачивался тяжелыми последствиями, и выбор нынешнего курса ставит под сомнение уроки прошлого.