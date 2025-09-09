В Непале после масштабных протестов и смены власти страна стоит перед выбором внешнеполитического курса — ориентироваться на Китай или Индию. Об этом в комментарии aif.ru заявил доцент Института стран Азии и Африки Борис Волхонский.

Беспорядки начались после того, как власти ввели запрет на использование ряда социальных сетей. Акции протеста быстро переросли в насилие: демонстранты подожгли здания парламента, Верховного суда и резиденцию премьер-министра Шармы Оли. В результате столкновений, по предварительным данным, погибли 22 человека. Позже стало известно об уходе в отставку президента Непала Рама Чандры Паудела.

По словам Волхонского, Непал всегда находился в сложном положении между двумя крупными державами — Китаем и Индией. «Так или иначе, он ориентируется либо на одну, либо на другую сторону. Кто больше выиграет от нынешних событий — пока трудно сказать. При коммунистическом правительстве страна была ближе к Китаю, а с Индией отношения оставались напряженными», — отметил востоковед.

Эксперт подчеркнул, что для Пекина происходящее скорее вызывает беспокойство. «В последние годы Непал в целом находился в орбите китайской внешней политики, и для КНР нынешние события — не позитивное развитие. Но если речь идет об инвестициях и экономике, то вряд ли произойдет резкий разворот, так как у Катманду просто нет других вариантов», — добавил Волхонский.