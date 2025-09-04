Кадровые перестановки в Генеральном штабе Вооружённых сил России стали неожиданностью для военных экспертов. Как передаёт «Царьград», многие ожидали ухода Валерия Герасимова с поста начальника Генштаба, однако вместо этого произошло назначение нового первого заместителя. Эту должность занял генерал-полковник Андрей Мордвичев, ранее возглавлявший Сухопутные войска.

Разговоры о возможной отставке Герасимова усилились после докладов о положении под Купянском. В отчётах утверждалось, что группировка «Запад» почти полностью заблокировала город и установила контроль над половиной его территории. Однако, как отмечает источник, близкий к околовоенной среде, ситуация на деле оказалась сложнее, чем в официальных сообщениях.

Назначение Андрея Мордвичева эксперты связывают с его опытом в организации масштабных штурмовых операций. В материале подчёркивается, что именно такие навыки необходимы в нынешних условиях, когда продолжаются трудные переговоры с Украиной, а контроль над стратегически важными населёнными пунктами остаётся ключевой задачей.

Собеседники издания охарактеризовали Мордвичева как командира, который быстро адаптируется к ситуации, действует по плану и способен удерживать инициативу. Позитивно оценил кадровые перестановки и военный корреспондент Михаил Бондаренко.

Военный эксперт Юрий Кнутов, в свою очередь, отметил, что Мордвичеву предстоит решать ряд критически важных задач в зоне специальной военной операции. По его словам, Россия должна быть готова к любому развитию событий — в том числе к возобновлению активных боевых действий, если переговорный процесс окончательно застопорится.